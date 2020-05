Mondo Verde

Nederlands attractiepark adviseert bezoekers: draag een mondkapje

Is het verstandig om een mondkapje te dragen tijdens een dagje pretpark? Hoewel het dragen van mondmaskers in Nederland niet verplicht is, raadt één Nederlands pretpark het gebruik van mond- en neusbescherming toch aan. Het gaat om attractie- en dierenpark Mondo Verde in Landgraaf.



Het park gaat op vrijdag 15 mei weer open. Sommige attracties blijven gesloten. Bovendien is fysiek contact met de dieren niet toegestaan en zijn de restaurants dicht. Omdat er geen gebruikgemaakt kan worden van een all-you-can-eat-concept, worden de entreeprijzen tijdelijk met 5 euro verlaagd.





ZIE OOK: Limburgs attractiepark komt met dubieuze uitleg over sluiting: 'Geloof je het zelf?'



Onderdeel van de hygiënemaatregelen is het advies om mondkapjes te dragen. "Wij adviseren iedereen om het park met een mondkapje te bezoeken om uw veiligheid nog beter te garanderen", staat op de website van het park. "Mondo Verde heeft ook mondkapjes aan de kassa te koop."



Wachtrijen

De Nederlandse overheid verplicht mondkapjes alleen in het openbaar vervoer, vanaf 1 juni. Mondo Verde ligt dichtbij de Duitse grens, waar het gebruik van mondmaskers nu al op veel plekken een vereiste is. Duitse pretparken verlangen dan ook dat bezoekers mondkapjes dragen in overdekte ruimtes, wachtrijen en attracties.

ZIE OOK: Nu te koop: mondkapjes voor pretparkfans