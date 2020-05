Efteling

Efteling doet aangifte na vier branden in korte tijd: 'Erg gevaarlijk'

De Efteling heeft bij de politie aangifte gedaan van brandstichting. Dat bevestigt een woordvoerster van het attractiepark aan Looopings. Op het terrein van de Efteling vonden in korte tijd vier branden plaats. Vermoedelijk werd het vuur steeds aangestoken.



De eerste brand brak uit op 27 april. Ook eergisteren, gisteren en vandaag woedde er brand op grondgebied van de Efteling. "De eerste keer dachten we nog aan een ongelukje, maar later heeft een getuige gezien dat een brand opzettelijk werd aangestoken", aldus de voorlichtster. "En dan vinden wij wel dat we in actie moeten komen."





De brandjes hebben het attractiepark zelf niet bereikt. Ook de vakantieparken Bosrijk en Loonsche Land bleven gespaard. "Maar het gebeurde wel op grond die van ons is, in de buurt van ons overloopparkeerterrein. Erg gevaarlijk, zeker met deze droogte. Het kan binnen een paar minuten voor veel schade zorgen, bijvoorbeeld als het overslaat op woonhuizen of stallen. Dat moeten we gewoon voorkomen."

