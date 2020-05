Efteling

Efteling: zo werkt het reserveren voor abonnementhouders

Omdat de Efteling de komende tijd een beperkt aantal bezoekers binnenlaat, kunnen abonnementhouders niet meer spontaan langskomen. Zij zullen een bezoek aan het attractiepark voortaan ook vooraf online moeten reserveren. Vandaag maakt de Efteling bekend hoe dat in zijn werk gaat.



Abonnees kunnen vanaf zaterdag 16 mei om 16.00 uur een gratis reservering plaatsen via de website van de Efteling. Ze kiezen daarbij ook een tijdslot voor de aankomst bij de entree. Het park opent officieel weer op woensdag 20 mei, maar op maandag 18 en dinsdag 19 mei zijn er al testdagen voor abonnementhouders.





Op die dagen is het volledige park open van 15.00 tot 19.00 uur. Vanaf 20 mei tot en met 2 juni zal de Efteling van 10.00 tot 18.00 uur geopend zijn, ook in het weekend. Openingstijden voor de periode daarna worden op een later moment bekendgemaakt.



Eerlijk

Na afloop van een bezoek mogen abonnementhouders een nieuwe reservering plaatsen. "Het is dus niet mogelijk om in één keer meerdere dagen te reserveren", waarschuwt de Efteling. "Op die manier proberen we de beschikbare plaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen." De regel geldt niet voor abonnees die overnachten in een Efteling-vakantiepark of het Efteling Hotel. Zij hoeven niet apart te reserveren.



Reguliere bezoekers zonder abonnement kunnen vanaf 18 mei om 10.00 uur een tijdvak reserveren. De Efteling adviseert iedereen om de website de komende periode goed in de gaten te houden. "Er kunnen namelijk extra tijdsloten beschikbaar komen."

