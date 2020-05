Efteling

Luisteren: Efteling-muziek geremixt als pophits uit de jaren tachtig

Hoe zouden bekende Efteling-melodieën klinken als foute pophits uit de jaren tachtig? Een 20-jarige Efteling-fan heeft verschillende herkenbare soundtracks uit het attractiepark in een retrojasje gestoken. Randell Mathilda uit het Limburgse Voerendaal maakte eighties-hits van de muziek van onder meer Baron 1898, Vogel Rok en Villa Volta.



Mathilda is een groot liefhebber van de muziekstijl synthpop, die gekenmerkt wordt door synthesizers en elektronische drums. Het genre komt vandaag de dag ook terug in populaire tv-series als Stranger Things. "Ik maak al zo'n negen jaar muziek op mijn laptop", vertelt de maker aan Looopings.





"Op dit moment hou ik me heel erg bezig met synthpop uit de eighties. Tijdens de thuisquarantaine ben ik er ook flink mee bezig geweest. Het idee om die stijl te combineren met Efteling-muziek kwam eigenlijk uit het niets, maar het pakte goed uit." Mathilda begon met de algemene parksoundtrack. Daar kwam al snel attractiemuziek bij. Voor de uitvoering met Baron 1898 maakte hij ook een bijbehorende videoclip.



Paar uur

Hoelang de muzikale Efteling-liefhebber aan één mix werkt, verschilt per keer. Soms is hij dagen bezig, andere keren is hij binnen een paar uur klaar. Op dit moment werkt hij aan een versie met de muziek van De Vliegende Hollander. "En het zou leuk zijn om later ook iets met andere parken te doen, misschien Toverland of Europa-Park. Ik ga de komende tijd in ieder geval niet stilzitten."



Alle nummers zijn te beluisteren op het YouTube-kanaal Twinkelkoorts.

