Phantasialand

Phantasialand maakt openingsdatum bekend

Phantasialand heeft bekendgemaakt wanneer het nieuwe pretparkseizoen van start gaat. Het Duitse attractiepark opent de poorten op vrijdag 29 mei. Dat is bijna acht weken later dan eigenlijk de bedoeling was. "We kijken ernaar uit u binnenkort weer te verwelkomen", staat in een verklaring.



Van de deelstaatregering in Noordrijn-Westfalen mocht het park op 11 mei al open, maar men had naar eigen zeggen meer voorbereidingstijd nodig om alle nieuwe veiligheidsprotocollen te implementeren. "We werken momenteel intensief aan de heropening waarbij plezier en gezondheid hand in hand gaan."





Om coronabesmettingen tegen te gaan, gelden er nieuwe regels met betrekking tot afstand en hygiëne. Verder is de maximumcapaciteit van het park verlaagd. Bezoekers moeten tickets voortaan altijd vooraf online bestellen. "Een spontaan bezoek is in de huidige situatie helaas niet mogelijk", waarschuwt Phantasialand.



Verlengd

Op dit moment zijn er entreekaarten verkrijgbaar voor de periode tot en met eind juni. Abonnementhouders mogen tot nader order nog maar maximaal één keer per maand naar binnen. Wel wordt hun Phantasialand Club-kaart automatisch verlengd met het aantal sluitingsdagen én het aantal dagen met beperkingen. "Onze trouwe gasten zijn erg belangrijk voor ons", beweert het park.



Tijdens een bezoek wordt het dragen van een mondkapje verplicht in afgesloten ruimtes, attracties, wachtrijen, toiletgebouwen en bij alle parkingangen. Wie zich daar niet aan houdt, kan weggestuurd worden. Markeringen op de vloer geven aan dat bezoekers anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Shows gaan niet door.



Efteling

Abonnees van de Efteling, die normaal gesproken één keer per jaar gratis naar Phantasialand kunnen, moeten voorlopig ook gewoon betalen voor een toegangsbewijs. De Efteling heeft laten weten dat abonnementsvoordelen bij andere parken de komende tijd niet geldig zijn.

