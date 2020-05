Plopsaland De Panne

Groene en rode bollen moeten zorgen voor genoeg afstand in Plopsaland

Hoe gaat Plopsaland ervoor zorgen dat bezoekers genoeg afstand houden in wachtrijen? Vanwege het coronavirus mogen gezelschappen voortaan niet meer dicht op elkaar staan. Waar sommige andere parken kiezen voor afzetlint en waarschuwingstape, heeft Plopsa een subtielere oplossing voor ogen.



"We zijn overal rode en groene bollen aan het plakken", vertelt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof aan het Belgische reportageprogramma Pano. "Het is logisch: op de groene bol mag je staan met je gezin. De rode bol, de afstand tussen de twee groene bollen, dient als een neutrale zone waar het niet de bedoeling is dat je aanschuift."





Hij neemt de vernieuwde waterbaan DinoSplash als voorbeeld. Bezoekers nemen daar plaats in bootjes in de vorm van uitgeholde boomstammetjes. Normaal gesproken worden die gevuld met zo veel mogelijk personen, om de capaciteit te verhogen. "Dat gaan we nu ook niet doen. Iedereen zal in een boot zitten met zijn familie. Het volgende boomstammetjes blijft leeg en wordt dan keer op keer ontsmet."



Entreeprijs

Eerder kondigde Plopsaland al aan te gaan werken met twee verschillende tijdvakken per dag. De entreeprijs wordt verlaagd, onder meer vanwege het ontbreken van entertainment. Voor de vijf Plopsa-parken in Belgiƫ, Nederland en Polen is nog geen openingsdatum bekend. Plopsa's Holiday Park in Duitsland mag vanaf 11 juni weer bezoekers ontvangen.









