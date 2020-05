Efteling

Efteling annuleert alle schoolreisjes tot en met eind augustus

Efteling-bezoekers zullen de komende maanden geen grote groepen met scholieren tegen het lijf lopen. Het attractiepark kiest ervoor om alle geplande schoolreisjes minimaal tot en met eind augustus te annuleren. Dat bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.



"Met de huidige maatregelen zijn schoolreizen niet mogelijk", aldus de voorlichter. Ook brancheorganisatie Club van Elf adviseert om in ieder geval tot en met de zomervakantie geen schoolreisjes naar pretparken meer te organiseren.





Scholen die al een Efteling-dag geboekt hadden, ontvangen een e-mail met meer informatie. Ze krijgen de kans om een nieuwe datum te prikken. Een speciaal kortingstarief van 15 euro per persoon blijft voor de gelegenheid geldig voor een bezoek tot en met half december 2020.



Verplicht

De Efteling gaat op 20 mei weer open voor bezoekers, na een sluiting van ruim twee maanden. In verband met de verlaagde capaciteit wordt het vooraf reserveren van een dagje uit verplicht, ook voor abonnementhouders.

