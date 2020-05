Diergaarde Blijdorp

Foto's: deze coronamaatregelen neemt Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp is klaar om weer bezoekers te ontvangen. De populairste dierentuin van Nederland heeft de afgelopen weken verschillende maatregelen doorgevoerd om te kunnen zorgen voor een veilig dagje uit in tijden van corona. Informatieborden, speciale looproutes en extra toezichthouders moeten ervoor zorgen dat iedereen zich aan de nieuwe regels houdt.



Hoewel het dierenpark pas volgende week woensdag opengaat voor abonnementhouders, worden deze week al donateurs en andere genodigden binnengelaten. Bezoekers moeten voortaan vooraf een tijdvak van een kwartier selecteren waarin ze arriveren. Eenmaal binnen ontvangen ze een plattegrond met daarop de aangepaste routes.





Blijdorp investeerde in ludieke markeringen in de huisstijl van het park, met teksten als "Houd minimaal één dwergnijlpaard afstand". De meeste binnenlocaties, waaronder het beroemde Oceanium, Taman Indah, de Krokodillenrivier en het Savannehuis, zijn gewoon toegankelijk.



Stilstaan

Subtiele vakken op de vloer geven aan waar bezoekers mogen wandelen en waar ze stil kunnen staan om naar de dieren te kijken, zonder dat anderen erdoor gehinderd worden. Opvallend genoeg ontbraken pompjes met ontsmettingsmiddel.



Met zo'n 1,56 miljoen bezoekers was Blijdorp vorig jaar nog de best bezochte dierentuin van Nederland. Naar verluidt heeft het park maar liefst 130.000 abonnees. Wanneer reguliere dagbezoekers weer langs mogen komen, is nog niet besloten.





















