Nieuws

Dierentuinen in België gaan weer open, nog geen duidelijkheid voor pretparken

Belgen mogen weer een dagje naar de dierentuin. Na Duitsland en Nederland hebben ook de dierenparken in België toestemming gekregen om weer open te gaan. Ze mogen vanaf maandag 18 mei bezoekers ontvangen. Overal wordt het reserveren van tickets verplicht.



De grootste en populairste dierentuin van de Benelux, Pairi Daiza, is vanaf 18 mei toegankelijk voor abonnementhouders. Ook het nieuwe parkdeel Land of the Cold zal geopend zijn. "Tijdens die eerste dagen zullen de genomen veiligheidsmaatregelen uitgebreid getest en aangepast kunnen worden", staat in een persbericht. "Pas nadien zullen ook reguliere dagbezoekers toegelaten worden."





Het gebruik van mondkapjes wordt door Pairi Daiza "sterk aangeraden voor alle bezoekers ouder dan 12 jaar". In overdekte ruimtes en in doorloopgebieden is het dragen van een mondmasker zelfs verplicht. Een tijdelijke toegangspoort met "vijftien brede rijen" moet zorgen voor anderhalve meter afstand bij de ingang. Verder wordt hier en daar gewerkt met eenrichtingsverkeer.



Naleving

ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael openen in principe op 1 juni. Vanaf 18 mei worden "onder strikte voorwaarden" al abonnementhouders verwelkomd. "Mogelijk worden de nieuwe coronaregels op basis van hun ervaringen nog verfijnd", meldt een woordvoerster. Beide dierentuinen zetten extra medewerkers in die letten op de naleving van de richtlijnen.



Bezoekers kunnen kiezen uit vijf tijdssloten voor hun aankomst. De parken blijven geopend van 08.00 tot 19.00 uur. "De bezoekersstromen worden zo gespreid over de hele dag." Mondkapjes zijn verplicht in gebouwen, toiletten, horecagelegenheden en op plekken waar geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden.



Bellewaerde

Sea Life Blankenberge opent op 18 mei, De Zonnegloed volgt op 21 mei. Het is nog wachten op de openingsdata van Pakawi Park, Monde Sauvage, Parc animalier de Bouillon en Forestia. Boudewijn Seapark zegt in ieder geval gesloten te blijven tot 8 juni. Voor attractie- en dierenpark Bellewaerde is het "te duur" om alleen het dierengedeelte te openen, reageert directeur Stefaan Lemey.



De Belgische pretparken verkeren nog steeds in onzekerheid. Nederlanders kunnen voorlopig in ieder geval geen kijkje komen nemen. Het land houdt de grenzen zeker tot en met 8 juni dicht voor niet essentiële-reizen. Daar wordt streng op gecontroleerd.

