Madurodam wil volgende week weer open

Madurodam denkt volgende week weer bezoekers te kunnen ontvangen. Het Haagse themapark is van plan om op maandag 18 mei weer open te gaan. In het weekend van 16 en 17 mei zijn er al testdagen voor abonnementhouders. De deuren waren ruim twee maanden gesloten vanwege het coronavirus.



"Momenteel werkt het familiepark samen met de veiligheidsregio Haaglanden toe naar een gecontroleerde heropening", staat in een persbericht. Madurodam is naar eigen zeggen "anderhalvemeter-klaar". Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen.





Het park heeft markeringen aangebracht in alle binnen- en buitenruimtes om ervoor te zorgen dat bezoekers anderhalve meter afstand houden. Die kregen de vorm van gekleurde harten. "Zo steekt Madurodam haar bezoekers een hart onder de riem en geldt het als teken van hartverwarmende dank voor hun aanpassingsvermogen", legt een voorlichtster uit.



Tijdslot

Dagtickets zijn straks alleen online verkrijgbaar. Er geldt een maximumaantal gasten per dag. Iedereen moet verplicht vooraf een bezoekdag en een tijdslot reserveren. "Ook wanneer je al een geldig toegangskaartje in je bezit hebt", benadrukt de woordvoerster. Dat kan waarschijnlijk vanaf aanstaande vrijdag, via de website van Madurodam.

