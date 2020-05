Walibi Holland

Abonnees Walibi Holland kunnen 20 procent aankoopbedrag terugkrijgen

Abonnementhouders van Walibi Holland krijgen indien gewenst 20 procent hun aankoopbedrag terug. Dat heeft het pretpark zojuist bekendgemaakt. Omdat abonnees wekenlang geen gebruik konden maken van hun seizoenspas, hebben ze recht op een compensatie.



Er zijn drie mogelijkheden. De eerste optie is om 20 procent van het betaalde bedrag terug te vragen. Dat komt bij de voorverkooptarieven neer op 14,50 euro voor een reguliere jaarkaart, 12,50 euro voor een Friends Pass en 49 euro voor een Family Pass. Wie de volledige prijs betaald heeft, krijgt meer terug. Parkeerabonnementen worden niet terugbetaald.





Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een speciale verlengactie. Abonnees krijgen de kans om hun seizoenskaart met korting te verlengen tot en met oktober 2021. Ze betalen dan 65 euro in plaats van 82,50 euro voor een Walibi Pass, of 57,50 euro in plaats van 72,50 euro voor een Walibi Friends Pass. Het verlengen van een Family Pass kost dan nog 225 euro in plaats van 285 euro.



Blij maken

De derde optie is er voor iedereen die geen behoefte heeft aan welke vorm van compensatie dan ook. "Omdat we van veel abonnementhouders te horen kregen dat ze geen compensatie wilden voor iets waar wij als Walibi zijnde niets aan kunnen doen, hebben we iets bedacht waarmee we anderen blij kunnen maken", laat het park weten.



In dat geval schenkt Walibi twee entreekaarten aan St Jansdal, een regionaal ziekenhuis met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten. "Zo geef jij de echte helden van de samenleving een te gekke dag in Walibi."



Zorgverleners

Het maken van een keuze kan binnenkort via de pagina walibi.nl/verzilveren. "Als je op 1 juli geen keuze hebt gemaakt, beschouwen we jouw compensatie als optie drie", waarschuwt Walibi. "Je maakt dan sowieso twee zorgverleners heel erg blij!"



Walibi zou op 4 april opengaan, maar door de coronacrisis werd de seizoensstart uitgesteld tot maandag 25 mei. Abonnees moeten een bezoek straks ook steeds vooraf reserveren via internet. Dat kan naar verwachting vanaf woensdag 20 mei. Reguliere dagtickets zijn al te koop.

