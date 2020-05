Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen komend weekend weer open: dit is er veranderd

Als laatste grote pretpark van Nederland gaat Attractiepark Slagharen komend weekend weer open. Vrijdagmiddag worden verblijfsgasten verwelkomd, zaterdag openen de poorten voor alle bezoekers. Zij moeten vooraf wel een online reservering plaatsen. Voor zaterdag en zondag zijn nu al geen plekken meer beschikbaar.



"We hanteren in de opstartfase nog een beperkte capaciteit", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "De capaciteit zal gaandeweg stapsgewijs iets verhoogd worden." Afgelopen woensdag vond al een testdag plaats met medewerkers. Die is volgens de voorlichtster goed verlopen. "De maatregelen zijn prima ontvangen en er heerste een fijne sfeer", zegt ze.





ZIE OOK: Attractiepark Slagharen stopt met theatershows: straatacts gaan door



De opvallendste aanpassing in het park: bij attracties, winkels en horecagelegenheden staan gele vakken met voetstappen op de grond, op anderhalve meter afstand van elkaar. Die geven aan waar gezelschappen moeten wachten. Op sommige plekken zijn dranghekken neergezet.



Pijlen

Waar gewerkt wordt met vaste looproutes en eenrichtingsverkeer, werden grote pijlen op de grond geverfd. Op de laan naar het entreegebouw en in de Main Street lopen bezoekers steeds rechts van een grote gele lijn die door het midden is getrokken.



Bij ingangen van attracties staan klapborden met een uitleg over de geldende regels in het Nederlands en in het Duits. "Wij hebben de Gold Rush coronaproof gemaakt en alleen samen kunnen we een veilige rit garanderen", valt bijvoorbeeld te lezen bij lanceerachtbaan Gold Rush.



Gelaatschermen

Verder heeft Slagharen naar eigen zeggen extra aandacht voor hygiƫne. Attracties worden regelmatig schoongemaakt. Medewerkers die beugels van attracties moeten controleren - en dus dicht in de buurt komen van bezoekers - dragen handschoenen en gelaatschermen.



"In de uren tot aan vrijdag zullen we de punten op de i zetten", vult de woordvoerster aan. "Uiteindelijk kunnen we het alleen samen met onze gasten doen. We hebben er vertrouwen in dat dit goed verloopt."



Verrassing

Voor vakantiegasten heeft Slagharen vrijdagmiddag alvast een verrassing in petto: zij mogen tussen 12.30 en 17.00 uur alvast gebruikmaken van enkele attracties, waaronder Gold Rush en reuzenrad Big Wheel. Waterpark Aqua Mexicana is vrijdag open tussen 12.00 en 20.00 uur.





























































































ZIE OOK: Attractiepark Slagharen: heropening op 30 mei