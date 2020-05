Efteling

Plopsa-directeur kritisch over toiletten Efteling: 'Toe aan vervanging'

De directeur van de Plopsa-parken vindt dat de toiletruimtes in de Efteling wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Dat vertelt hij in een interview met het Efteling-personeelsblad JIJ. Plopsa-baas Steve Van den Kerkhof werd gevraagd naar verbeterpunten in het Kaatsheuvelse attractiepark.



Daarbij noemde hij onmiddellijk de toiletten. "Als ik kritisch naar jullie product kijk, denk ik dat een aantal toiletblokken toe is aan vervanging", aldus Van den Kerkhof. Als hij de scepter had gezwaaid over de Efteling, was er al eerder ingegrepen. "Binnen Plopsa strippen we ieder toiletblok om de tien jaar."





Van den Kerkhof bleef een tijdje geleden slapen in vakantiepark Efteling Bosrijk. Hij was naar eigen zeggen erg te spreken over de vriendelijkheid van de medewerkers en de lage horecaprijzen. Wel viel het ontbijt hem erg tegen.



Probleem

Het interview vond plaats voordat de Efteling gesloten moest worden vanwege het coronavirus. Nu het park weer open is, treedt er een ander probleem op bij de toiletten. Doordat bij alle toiletblokken slechts één huishouden per keer naar binnen kan, ontstaan er ontzettend lange rijen. Extra toiletwagens moeten dat probleem binnenkort oplossen.

