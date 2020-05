Europa-Park

Lange wachtrij in ticketshop Europa-Park is makkelijk te omzeilen

Europa-Park is gestart met de verkoop van entreebewijzen voor het nieuwe zomerseizoen, dat op vrijdag 29 mei van start gaat. Vanwege de verlaagde capaciteit moet iedereen een ticket vooraf online aanschaffen. Dat zorgt voor een gigantische virtuele wachtrij. Op dit moment zijn meer dan 30.000 mensen aan het wachten tot ze kaartjes kunnen bestellen.



"Het is op dit moment erg druk, waardoor er een wachtrij is ontstaan", zo valt te lezen op tickets.mackinternational.de. "Je geschatte wachttijd bedraagt meer dan een uur. Heb alsjeblieft geduld." Toch is het niet per se nodig om lang te wachten. Met behulp van een simpel trucje kan de rij omzeild worden.





Wie een gratis browserextensie gebruikt die scripts automatisch blokkeert, zoals NoScript voor Google Chrome, komt vanaf de homepage van Europa-Park meteen in de ticketshop terecht. De wachtrij wordt dan volledig overgeslagen.



Limiet

Per dag is een beperkt aantal tickets beschikbaar. Abonnementhouders moeten hun bezoek de komende tijd ook vooraf reserveren. Dat kan eveneens via de online ticketshop. Abonnees mogen echter niet meer onbeperkt naar binnen. Voorlopig geldt er een limiet van één bezoek per kalendermaand.





