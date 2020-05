Apenheul

Vanaf 21 mei weer aapjes kijken in Apenheul

Apenheul in Apeldoorn gaat na een winterslaap van ruim een half jaar weer open. Vanaf Hemelvaartsdag - donderdag 21 mei - kan iedereen weer een bezoek brengen aan het Gelderse dierenpark. In de dagen daarvoor worden de nieuwe coronamaatregelen al getest met medewerkers en abonnementhouders.



Eerst zijn personeelsleden met hun gezinsleden welkom. Vervolgens mogen abonnees het park op maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 mei herontdekken. "De medewerkers hebben de afgelopen weken hard gewerkt om een uitje naar Apenheul op een leuke en veilige manier mogelijk te maken", vertelt directeur Roel Welsing.





Apenheul is al maanden bezig met de ontwikkeling van een nieuw gebied. Dat bestaat onder andere uit een voedselbos met rode titi's, witgezichtsaki's en dwergapen, een nieuwe horecagelegenheid met een terras, een grote speeltuin en nieuwe apeneilanden met zwarte brulapen en witschouderkapucijnapen.



Doorloopgebieden

"De officiële opening van dit unieke gebied vindt nog op een later moment plaats", aldus Welsing. Vanwege het coronavirus gaan sommige doorloopgebieden met loslopende apen dicht. "Om zo de veiligheid van mens en dier te waarborgen", laat Apenheul weten. "De apen zijn in dit geval dan vaak zichtbaar via uitzichtpunten." Er komt ook een vaste looproute met eenrichtingsverkeer.



Apenheul gaat in eerste instantie open voor een beperkt aantal gasten. Vanaf eind deze week is het mogelijk om online tickets te bestellen. Alle bezoekers, dus ook seizoenkaarthouders, moeten een reservering plaatsen voor een dag én een tijdslot. "Dit is nodig om een optimale spreiding aan te brengen in het park."



Eerder open

Abonnementhouders hebben ook de rest van het seizoen een streepje voor. Voor hen gaat het park iedere dag een half uur eerder open, namelijk om 09.30 uur in plaats van 10.00 uur.

