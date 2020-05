Efteling

Video: acteurs uit Efteling-show Raveleijn vechten op afstand

De acteurs uit de Efteling-show Raveleijn houden elkaar bezig nu de voorstelling voorlopig niet opgevoerd kan worden. Een nieuw filmpje toont hoe de stuntmannen- en vrouwen uit de show een virtueel gevecht met elkaar voeren, op afstand. Door de videomontage wordt de indruk gewekt dat de artiesten elkaar te lijf gaan.



De beelden, die verschenen op Facebook en Instagram, zijn een antwoord op een gelijkaardige video van de Franse stuntschool Campus Univers Cascades. Die riep andere stuntmensen afgelopen maand op om hetzelfde te doen. Het Raveleijn-team heeft daar gehoor aan gegeven.





ZIE OOK: Video: Efteling-medewerkers maken zich klaar om weer aan het werk te gaan



Raveleijn is al sinds januari niet te zien, in eerste vanwege een winterstop. Nu gooit het coronavirus roet in het eten. In december werd er nog gezocht naar nieuwe acteurs. De paardenvoorstelling wordt geproduceerd door het historische Franse themapark Puy du Fou.

ZIE OOK: Voorlopig geen Raveleijn-show in de Efteling