Europa-Park

Europa-Park schort voor 40 miljoen euro aan investeringen op

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de toekomst van Europa-Park. Het Duitse attractiepark verwacht de afgelopen maanden bijna 100 miljoen euro aan omzet misgelopen te hebben. Daarom wordt ervoor gekozen om voor 40 miljoen euro aan geplande investeringen uit te stellen.



Dat vertelt eigenaar Roland Mack aan dagblad Süddeutsche Zeitung. "Bovendien moeten we het seizoen beginnen op halve kracht", zegt hij. Europa-Park gaat op 29 mei weer open, maar met een gereduceerde capaciteit. Volgens Mack laat het park straks maximaal 15.000 bezoekers per dag binnen in plaats van de gebruikelijke 60.000.





"We denken na over een verantwoord bezoekersaantal, met de helft van de personeelsinzet. We willen geen nieuwe infectiehaard worden." Vrijdag werd al bekend dat het dragen van mondkapjes verplicht wordt in overdekte ruimtes, wachtrijen en attracties - dus ook tijdens een rit in een achtbaan. De Europa-Park-baas heeft dat al uitgeprobeerd. "In onze rollercoaster Silver Star werkt het best goed", weet hij.



Waterpark

De reeds aangekondigde uitbreiding van het nieuwe waterpark Rulantica in het voorjaar van 2021 gaat in ieder geval wel door. Daarvoor werd afgelopen week al een maquette gepresenteerd. De investeringsstop lijkt dan ook betrekking te hebben op andere projecten.



Europa-Park werkt achter de schermen al geruime tijd aan plannen voor een nieuw themagebied met een spectaculaire achtbaan. Als een mogelijk thema werd jaren geleden nog gesproken over Schotland, Roemenië, Polen of Kroatië.



Tegenslagen

Het pretpark heeft inmiddels ervaring met grote tegenslagen. In 2018 brak er een enorme brand uit, waarna themagebied Scandinavië en darkride Piraten in Batavia opnieuw opgebouwd moesten worden. Ook dat gooide de toekomstplanning overhoop. De piratenattractie moet komende zomer weer opengaan.

