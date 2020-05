DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort opent op 25 mei: 'Bijzonder moment'

DierenPark Amersfoort gaat op maandag 25 mei weer open voor abonnementhouders en dagbezoekers. Het park wordt aangepast, zodat alle gezelschappen straks anderhalve meter afstand kunnen houden. Er komt onder andere een nieuwe looproute.



Net als andere dierentuinen werkt DierenPark Amersfoort de komende tijd met een beperkte capaciteit. Een bezoek moet daarom vooraf gereserveerd worden via de website. Dat geldt ook voor mensen die al een ticket of abonnement hebben.





"Op dit moment kun je nog niet reserveren, maar we verwachten je hier volgende week meer over te kunnen vertellen", staat op de website van het park. Verder moeten desinfectiepunten en andere hygi├źnemaatregelen zorgen voor een schone en veilige omgeving.



72 jaar

DierenPark Amersfoort opende de poorten in mei 1948, nu 72 jaar geleden. "Nog nooit in de geschiedenis van het park zijn wij zo lang gesloten geweest", weet oud-directrice Astrid Vis, dochter van de oprichters. "Wie had gedacht dat ik voor de tweede keer in mijn leven een opening van het dierenpark zal meemaken? Wat een bijzonder moment."

