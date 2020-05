Disneyland Paris

Video: 160 medewerkers Disneyland Paris voeren parade op vanuit huis

Een oude parade uit Disneyland Paris komt nog één keer tot leven. Meer dan 160 medewerkers en oud-medewerkers hebben vanuit huis The Wonderful World of Disney Parade opgevoerd. Die parade, met de iconische soundtrack Dancin' A Catchy Rhythm, was tussen 1998 en 2007 te zien in het Disneyland Park.



"22 jaar na de première en 14 jaar na de laatste vertoning hebben ruim 160 voormalige en huidige medewerkers voor één laatste keer hun dansschoenen afgestoft", schrijft initiatiefnemer Mat Davies op YouTube. Hij maakte een indrukwekkende compilatie van alle losse filmpjes.





ZIE OOK: Directrice Disneyland Paris reageert op heropening Shanghai Disneyland



De artiesten blijken de oude danspasjes nog behoorlijk goed onder de knie te hebben. Ook een bestuurder van een paradewagen komt voorbij. In minder dan een dag tijd is de video al duizenden keren bekeken. Davies benadrukt dat het project geen officiële uiting is van Disney.



Hotel

Nagenoeg alle personeelsleden van Disneyland Paris zitten vandaag de dag thuis, wachtend op meer informatie over de heropening van het resort. Op dit moment is alleen duidelijk dat alle hotelreserveringen tot 15 juli zijn geannuleerd.

ZIE OOK: Tot eind augustus geen Thalys-treinen naar Disneyland Paris