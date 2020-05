Nieuws

Veel onduidelijkheid: mogen vrienden straks samen naar een pretpark?

Is het voor vriendengroepen nog wel toegestaan om in tijden van corona met zijn allen naar een pretpark te gaan? Daarover bestaat veel onduidelijkheid, niet in de laatste plaats doordat de parken daar zelf voortdurend tegenstrijdige informatie over publiceren.



"Bezoek Toverland alleen of met je eigen huishouden", zo luidt de oproep van Toverland. "Door de Efteling enkel te bezoeken met je gezin of de personen met wie je een huishouden vormt (maximaal 8 personen), kunnen we de maatregelen van het RIVM waarborgen", meldt de Efteling.





ZIE OOK: Walibi Holland start het pretparkseizoen op 25 mei



Op de website van Walibi viel eerder te lezen: "Wil je graag naar Walibi Holland met je vriendengroep of heb je een samengesteld gezin? We verzoeken je dan om je bezoek uit te stellen tot een later moment." Inmiddels is die tekst verwijderd.



Niet toegestaan

Ook op social media beweren de parken dat vriendengroepen pech hebben. "Het is niet toegestaan", reageert de Efteling stellig op een bezoeker die vraagt of ze met vrienden langs mag komen. "Het maximum aantal per groepje vrienden is drie", schrijft Walibi zonder blikken of blozen op Twitter.



De werkelijkheid ligt genuanceerder. Uiteraard is het voor vrienden niet toegestaan om in één auto naar een attractiepark te rijden, omdat anderhalve meter afstand houden dan niet mogelijk is. Maar als vrienden elkaar ontmoeten ín het park, mogen ze wel met elkaar optrekken. Voorwaarde is wel dat ze dan voortdurend genoeg afstand bewaren.



Uitdaging

"Het kan, maar je staat dan bijvoorbeeld wel allemaal alleen tijdens het wachten", licht een Efteling-woordvoerder toe. "En het reserveren van een dag kan een uitdaging worden, want dat moet iedereen apart van elkaar doen." Walibi en Toverland hanteren hetzelfde beleid, laten voorlichters van de parken aan Looopings weten.



Natuurlijk zullen pretparken de komende tijd liever gezinnen ontvangen dan vriendengroepen. Omdat vrienden voortdurend anderhalve meter afstand moeten houden, zullen er steeds veel plekken opengelaten moeten worden in de attracties. Dat zorgt voor een belabberde capaciteit en lange rijen. Verboden is het echter niet.

ZIE OOK: Efteling: zo werkt het reserveren voor abonnementhouders