Dagje Efteling in coronatijd: bouwhekken, afzetlint en tape

De Efteling moet flink aan sfeer inboeten om te voldoen aan alle coronamaatregelen. Door het coronavirus verandert de 'Wereld vol Wonderen' noodgedwongen in een wereld vol bouwschuttingen, klapborden met strenge regels, ongezellig afzetlint, waarschuwingstape en dranghekken. Dat blijkt uit nieuwe foto's die Looopings in handen kreeg.



Bij de horecagelegenheden zijn dranghekken neergezet. Tape op de grond geeft aan waar gezelschappen wel en niet mogen wachten. Het gaat dan om gezinsleden uit hetzelfde huishouden: vrienden die iets willen bestellen, zullen allemaal apart in de rij moeten staan, op anderhalve meter afstand van elkaar. Ze mogen ook niet naast elkaar zitten in de attracties.





Verder wordt gebruikgemaakt van afzetlint om looproutes te blokkeren. In het Sprookjesbos geldt voortaan eenrichtingsverkeer. Bij de zij-ingang aan de Pardoes Promenade staan hekken met bouwzeil. Op die manier worden twee looppaden gecreƫerd.



Vakken

Op de laan richting de entree van het park wordt een wachtrij aangelegd. Ook daar komen vakken op de grond. "Hier kun je aansluiten om het park te betreden", staat op een informatiebord. "Wacht met je huishouden binnen de aangegeven vakken. Is het vak voor je helemaal leeg? Ga dan met je huishouden in het volgende vak staan."



Op andere borden worden alle richtlijnen opgesomd, zoals regelmatig handen wassen en contactloos betalen. "Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM, jij ook?", zullen Efteling-bezoekers straks op veel plekken lezen.



Plexiglas

Bij de achtbanen worden de beugels in het vervolg gecontroleerd met een speciale haak. Eerder kwamen al foto's naar buiten van aanpassingen bij de attracties Droomvlucht en Villa Volta. Daar wordt onder meer gebruikgemaakt van plexiglas. Ook doken beelden op van veranderingen in souvenirwinkel Efteldingen en horecacomplex Station de Oost.



De Efteling gaat weer open op 20 mei. Op 16 en 17 mei worden de nieuwe maatregelen al getest met verblijfsgasten, medewerkers en hun gezinsleden. 18 en 19 mei zijn gereserveerd voor een selecte groep abonnementhouders.













