Plopsaland De Panne

Man (27) doet zich voor als medewerker Plopsaland, maar blijkt kinderlokker

Een 27-jarige Belg riskeert een celstraf van ruim drie jaar voor aanranding, digitaal kinderlokken en het bezit van kinderporno. Hij deed zich op internet voor als een medewerker van Plopsaland. Zo infiltreerde hij in een chatgroep met scholieren. De man stuurde hen naaktfoto's en probeerde afspraakjes te regelen.



In het najaar van 2018 zocht de man uit Oostende meermaals contact met minderjarigen via een chat-app, weten Vlaamse media. Daarvoor gebruikte hij een nepprofiel waarmee hij deed alsof hij een personeelslid van het Vlaamse attractiepark was.





ZIE OOK: Tien maanden cel voor pretparkpedofiel



De moeder van één van de kinderen ontdekte de praktijken. Vervolgens maakte ze zelf een vals Facebook-profiel aan. Toen de Oostendenaar met haar probeerde af te spreken, kon de politie hem via zijn IP-adres identificeren en traceren.



Schadevergoeding

Op een externe harde schijf werd kinderporno aangetroffen. Ook zou hij seks hebben gehad met een meisje jonger dan 16, dat hij leerde kennen via Snapchat. Ouders van twee slachtoffers willen een schadevergoeding van in totaal ruim 15.000 euro. De openbaar aanklager vraagt om 37 maanden cel. Op 8 juni doet de rechter uitspraak.

ZIE OOK: Zes jaar cel voor Plopsaland-verkrachter