Familiepark Drievliet

Drievliet gaat voor opening op 1 juni

Familiepark Drievliet in Den Haag denkt binnen drie weken weer open te kunnen gaan voor publiek. Dat meldt een telefoniste van het pretpark aan Looopings. Het management werkt toe naar een heropening op maandag 1 juni.



Vanwege de beperkte capaciteit moeten dagbezoekers én abonnementhouders een bezoek straks vooraf online reserveren. "Daarover komt later meer informatie op onze website te staan", luidt de uitleg.





Op dit moment biedt het park nog geen entreekaarten op datum aan. Tickets worden nu online verkocht voor 23 euro. Dat is 2,50 euro goedkoper dan de reguliere kassaprijs. Een seizoenskaart kost tot 1 juni 55 euro, daarna 59,50 euro.

