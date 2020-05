Attractiepark Toverland

Abonnementhouders Toverland krijgen drie mogelijkheden voor compensatie

Toverland laat abonnementhouders zelf kiezen tussen verschillende compensatievormen. Omdat het attractiepark maandenlang gesloten is, hebben abonnees recht op een vergoeding. Daarbij geeft het park drie mogelijkheden.



De meest voor de hand liggende optie is het automatisch verlengen van het abonnement met het aantal dagen dat het park gesloten blijft. Het gaat vooralsnog om 66 dagen: de periode tussen de eerste sluitingsdag op 14 maart en de geplande heropening op 19 mei.





ZIE OOK: Efteling compenseert abonnees: 54 eurocent per gesloten dag



Het is ook mogelijk om een tegoed te ontvangen gebaseerd op het aantal gesloten dagen. Dat bedrag wordt dan op de abonnementspas gestort. De vergoeding is te gebruiken bij vrijwel alle horecapunten en winkels, maar ook bij de Gastenservice. Voor een regulier abonnement betaalt Toverland 29 eurocent per dag terug. Wie ook een parkeerabonnement heeft, krijgt 40 cent. Het levert een totaalbedrag op van 26,40 euro.



Warm hart

De derde en laatste optie is bedoeld voor fans die Toverland een warm hart toedragen. Zij kunnen ervoor kiezen om volledig af te zien van welke vorm van compensatie dan ook. Zo helpen ze Toverland om door deze lastige periode zonder inkomsten heen te komen.



Het opgeven van een keuze kan via een speciale website die nog in ontwikkeling is. Daar kunnen abonnementhouders straks ook een bezoekdag reserveren. Het park gaat naar verwachting op 19 mei weer open, met een beperkte capaciteit. Reserveren wordt daarom verplicht.



Andere parken

Of Toverland-abonnees de komende tijd ook gebruik kunnen maken van kortingen bij andere parken, is op dit moment nog niet bekend. Normaal gesproken betalen ze een gereduceerd tarief bij onder andere Attractiepark Slagharen, Avonturenpark Hellendoorn, GaiaZOO, Bobbejaanland, Movie Park Germany en Phantasialand. De Efteling heeft al aangegeven dat dergelijke voordelen tot en met eind augustus geschrapt worden.

ZIE OOK: Toverland volgende week weer open: dit verandert er bij de attracties