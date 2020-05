BillyBird Park Hemelrijk

Pretparkdirecteur vertelt over eerste ervaringen met coronamaatregelen

Een dagje pretpark op anderhalve meter afstand, is dat te doen? Directeur Ton Derks van het Brabantse BillyBird Park Hemelrijk kan erover meepraten. Zijn park ging afgelopen vrijdag als eerste pretpark in Nederland weer open voor publiek, met extra veiligheidsmaatregelen. Hij zegt tevreden te zijn over de eerste bevindingen.



"Het is goed om te zien dat de bezoekers zich netjes aan de regels houden", vertelt Derks aan Looopings. "Ze vinden het logisch dat ze moeten reserveren en ze komen netjes op tijd." De binnenkomst verloopt soepel. "Afgelopen weekend stond er nooit een rij."





Ouders moeten anderhalve meter afstand houden, jonge kinderen hoeven dat niet. Het verantwoordelijkheidsgevoel is groot, ontdekte de eigenaar. "Gelukkig is de houding: we moeten samen de verspreiding van corona zien te voorkomen."



Achtbaan

Net als veel andere kleinschalige parken verwelkomt BillyBird vooralsnog alleen abonnementhouders. Zij moeten vooraf op internet een tijdslot kiezen. De overdekte locaties en drie buitenattracties zijn voorlopig dicht. "Het is de bedoeling om de familieachtbaan en de bootjesglijbaan Splash ergens in de loop van volgende week ook in bedrijf te stellen. Waterfietsen op anderhalve meter afstand wordt lastiger."



BillyBird is begonnen met vijfhonderd bezoekers per dag. "Dat kunnen we de komende tijd opschalen naar drieduizend of vierduizend personen." Derks vindt het belangrijk dat abonnementhouders altijd een streepje voor krijgen. "Zij zullen straks eerder een plek kunnen reserveren dan niet-leden. Wat er overblijft aan tickets, gaat in de verkoop voor de daggasten."



Moreel

Sommige parken kiezen juist voor restricties voor abonnees. "Wij realiseren ons dat we de afgelopen tijd zo gegroeid zijn dankzij onze trouwe leden. Daarom willen we wat terugdoen. Het is financieel gezien misschien interessanter om meer daggasten binnen te krijgen, maar moreel gezien niet."

