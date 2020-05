Walibi Holland

Walibi Holland voorlopig niet bereikbaar met openbaar vervoer

Walibi Holland gaat morgen eindelijk weer open, maar personen die afhankelijk zijn van openbaar vervoer hebben pech. Het pretpark is tot nader order niet bereikbaar met het ov. De Walibi Express tussen treinstation Harderwijk en het attractiepark rijdt voorlopig niet.



Dat laat vervoersmaatschappij Connexxion weten. "Het ov is momenteel alleen beschikbaar voor noodzakelijke reizen en even niet voor een uitje", luidt de uitleg. Daarom is besloten om Walibi-buslijn 247 te schrappen.





Wie naar Walibi wil, zal met eigen vervoer moeten komen. Pas als het kabinet beslist dat het openbaar vervoer weer gebruikt kan worden voor alle reisdoelen, komt daar verandering in. Alleen medewerkers van het pretpark kunnen gebruikmaken van een speciale personeelsbus.



Veilig

Reizigersorganisatie Rover heeft eerder al laten weten fel tegen het huidige beleid te zijn. Volgens de vereniging zou het een goed idee zijn om touringcarbedrijven in te zetten. Zij zouden tijdens de coronacrisis kunnen zorgen voor een veilige verbinding tussen Harderwijk en Walibi.

