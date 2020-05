Efteling

Directeur Plopsaland wil waterpark bouwen voor de Efteling

De Efteling zou samen met de Plopsa Group een groot waterpark moeten bouwen. Dat vindt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof, vertelt hij in een interview. Volgens hem kunnen het Kaatsheuvelse sprookjespark en de Belgische pretparkgroep elkaar versterken als ze hun krachten bundelen.



Plopsa heeft inmiddels ervaring met het ontwikkelen van zwembaden: in 2015 opende waterparadijs Plopsaqua De Panne en op dit moment wordt gebouwd aan een tweede Plopsa-waterpark op de grens tussen Vlaanderen en Wallonië. Verder liggen er plannen klaar voor meerdere nieuwe Plopsaqua-vestigingen in Belgie en Nederland.





"Het lijkt me te gek als de Efteling en Plopsa samen een mooi gethematiseerd waterpark opzetten", vertelt Van den Kerkhof in gesprek met Efteling-personeelsblad JIJ. Hij zegt een goede klik te hebben met algemeen directeur Fons Jurgens en parkdirecteur Coen Bertens van de Efteling.



Enthousiasme

"Ik word altijd blij van het enthousiasme van Coen en Fons." De Plopsa-baas ziet het ontbreken van een zwemparadijs bij de Efteling als een gemis. "Een waterpark zou een mooie uitbreiding zijn van jullie huidige aanbod."



In 2014 wilde de Efteling nog niets weten van de komst van een tropisch zwembad. "Het past niet in de investeringen", oordeelde Bertens destijds. Hij hield wel een slag om de arm. "Je bent nooit te oud om te leren."

