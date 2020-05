Efteling

Video: Efteling test showtechniek en animatronics bij achtbaan Max & Moritz

De Efteling laat zien hoe de speciale effecten bij de nieuwe familieachtbaan Max & Moritz getest worden. In de wachtrij en het stationsgebouw van de dubbele powered coaster zijn diverse showelementen en animatronics verwerkt. Een YouTube-video toont hoe medewerkers bezig zijn met het afstellen van verschillende onderdelen.



Daarbij komt onder andere hoofdontwerper Robert-Jaap Jansen aan het woord. Hij vertelt over de werking van het zogenaamde scheetkussenorgel in de wachtrij. Ook worden alvast twee streken van kwajongens Max en Moritz getoond: één met een enorm scheetkussen met een windeffect en één met schoolmeester Lämpel, die buskruit in zijn pijp krijgt. De moeder van het brutale duo verschijnt als silhouet in een venster.





De making-of-serie op YouTube lag een tijdje stil door de sluiting van de Efteling. Nu bekend is wanneer het attractiepark weer opengaat - woensdag 20 mei - kunnen de uitzendingen hervat worden.



In de war

Max & Moritz is op 20 mei in ieder geval nog niet toegankelijk, vertelde directeur Fons Jurgens afgelopen week al aan Omroep Brabant. "De planning is natuurlijk in de war gegooid. Hij zal snel openen, maar we weten nog niet wanneer. 20 mei in ieder geval nog niet."

