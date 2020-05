Artis

Abonnementhouders Artis weer welkom: 'Kom niet met openbaar vervoer'

De Amsterdamse dierentuin Artis is vanaf woensdag 13 mei weer geopend. In eerste instantie zijn alleen abonnementhouders welkom. Het management roept bezoekers op om vooral niet met het openbaar vervoer te reizen. Wanneer het dierenpark weer opengaat voor dagbezoekers is op dit moment nog niet duidelijk.



"Artis heeft de heropening uitvoerig voorbereid en nodige maatregelen getroffen", meldt het park. Het maken van een online reservering met een starttijd wordt verplicht. De binnenverblijven en doorloopverblijven blijven voorlopig gesloten, net als het Planetarium en wetenschapsmuseum Micropia.





Het is niet de bedoeling om met de trein, bus, metro of tram naar de dierentuin te gaan. "Artis verzoekt haar leden uitdrukkelijk om niet met het ov te komen, maar op de fiets, lopend of met de auto, zodat er geen druk op het openbaar vervoer in de stad ontstaat", staat in een persbericht.



Oproep

Reizigersvereniging Rover heeft al laten weten verontwaardigd te zijn over de oproep van verschillende parken om het ov te mijden. "Wij zien gewoon mogelijkheden voor de ov-reiziger die er straks graag op uit wil", zei een woordvoerster afgelopen weekend.

