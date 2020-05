Attractiepark Toverland

Toverland volgende week weer open: dit verandert er bij de attracties

Toverland kondigt aan dat het attractiepark volgende week weer opengaat voor publiek. In overleg met de gemeente Horst aan de Maas werkt het park toe naar een heropening op dinsdag 19 mei. Dat is een bijzondere datum voor Toverland: het park bestaat die dag exact negentien jaar.



Net als andere pretparken en dierentuinen zorgt Toverland voor spreiding tussen bezoekers en extra hygiënemaatregelen. Zo gaan medewerkers beugels en deurklinken regelmatig desinfecteren. Het bestellen van tickets op datum wordt verplicht. Ook abonnementhouders moeten een bezoek vooraf online registreren. Het is voor hen steeds mogelijk om maximaal één reservering tegelijk in te plannen.





Bij de attracties gaat het één en ander veranderen. Zo worden zitplaatsen voorlopig altijd toegewezen door medewerkers. Wie niet in staat is om een veiligheidsbeugel zelf te sluiten, mag geen ritje maken. Het verlaten van een wachtrij is vanwege de afstandsregel niet toegestaan. "Betreed de wachtrij dus enkel als je de attractie daadwerkelijk wilt beleven", staat in de voorwaarden.



Op sommige wandelpaden geldt voortaan eenrichtingsverkeer. Gebouwen en overdekte gebieden kunnen tijdelijk afgesloten worden bij een te groot aantal bezoekers. "Onze medewerkers zijn dit al gewend en worden hier nu extra op getraind", zegt algemeen directeur Jean Gelissen jr. over de nieuwe regels.



Woensdagavond vindt alvast een testavond plaats met personeelsleden en hun gezinsleden. Via Looopings lekte vorige week al uit dat het park vanaf 19 mei weer personeelsleden inplant. Toen durfde een woordvoerster nog niet te bevestigen dat de datum daadwerkelijk gehaald kon worden. Nu is er meer zekerheid.

