Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo opent op 19 mei: 'Park gaat er anders uitzien'

De openingsdatum van Burgers' Zoo is bekend. Op dinsdag 19 mei gaat de dierentuin in Arnhem weer open. Er zijn maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "Voor bezoekers is het misschien even wennen omdat het park er op sommige plaatsen iets anders uitziet", waarschuwt Burgers'.



Zo zijn sommige paden eenrichtingswegen geworden, gelden er strenge regels met betrekking tot hygiƫne en lopen er extra medewerkers rond om uitleg te geven. De maximumcapaciteit van de dierentuin is naar beneden bijgesteld, zodat gezelschappen anderhalve meter afstand kunnen houden. Abonnementhouders en reguliere bezoekers moeten vooraf online een tijdsslot reserveren.





ZIE OOK: Safaripark Beekse Bergen prikt een openingsdatum



Daar wordt een speciaal reserveringssysteem voor gebouwd. Ook parkeertickets moeten online aangeschaft worden. De kassa gaat alleen open voor noodgevallen. "Per bezoeker dient u naast uw toegangskaart ook een bevestiging van reservering van het tijdslot mee te brengen", staat in de uitleg. "Zonder kunnen we bezoekers helaas geen toegang tot het park verlenen."

ZIE OOK: Blijdorp in eerste instantie alleen open voor abonnementhouders