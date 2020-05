Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark opgelucht: dierentuin mag op 18 mei weer open

Ouwehands Dierenpark in Rhenen heeft toestemming van de veiligheidsregio en de gemeente om open te gaan. Vanaf maandag 18 mei zijn abonnementhouders én reguliere bezoekers weer welkom. "Fantastisch nieuws waar lang naar is uitgekeken en naartoe is gewerkt.", laat de dierentuin weten.



"Het park is daarom zo ingericht dat de gasten overal voldoende afstand van elkaar kunnen houden en de regels van het RIVM nageleefd kunnen worden", aldus Ouwehands. In de aanloop naar 18 mei vinden er al enkele testdagen plaats voor kleine groepen. "Om het veiligheidsprotocol verder aan te scherpen voor de heropening."





Het park kan naar eigen zeggen niet wachten om allerlei pasgeboren dieren aan het publiek te laten zien, zoals ringstaartmaki's, doodshoofdaapjes en een ijsbeertweeling. De nog naamloze jonge reuzenpanda die begin deze maand ter wereld kwam, verblijft nog achter de schermen. Er zal wel een livestream beschikbaar zijn.



Ezels

Op 14 mei start de ticketverkoop. Iedereen, dus ook abonnementhouders, moeten vooraf een tijdvak reserveren. Op die manier kan Ouwehands de drukte spreiden. Op dit moment treft de dierentuin de laatste voorbereidingen. Zo worden de ezels van de kinderboerderij ingezet om het onkruid op de wandelpaden te wieden.

