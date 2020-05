Disneyland Paris

Tot eind augustus geen Thalys-treinen naar Disneyland Paris

Disneyland Paris is zeker tot eind augustus niet bereikbaar met hogesnelheidstrein Thalys. Tot 29 augustus 2020 rijden er geen Thalys-treinen naar station Marne la Vallée-Chessy, gelegen bij de ingang van de Disney-parken. Dat valt te lezen op de officiële website van de vervoerder.



Disneyland Paris is sinds half maart gesloten vanwege het coronavirus. Eerder maakte Thalys bekend dat de treinverbinding in ieder geval tot half mei niet actief zou zijn. Nu wordt daar nog eens drieënhalve maand bij opgeteld.





ZIE OOK: Directrice Disneyland Paris reageert op heropening Shanghai Disneyland



Op dit moment is niet duidelijk wanneer Disneyland Paris weer open kan gaan. Alle hotelreserveringen tot 15 juli zijn geannuleerd. Op de Disney-site staat nog steeds dat het resort "tot nader order" dicht zal blijven. Reeds gekochte entreebewijzen blijven geldig tot en met 31 maart 2021.

ZIE OOK: Disneyland Paris stelt opening van Marvel-hotel uit