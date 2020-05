Duinrell

Attractiepark Duinrell vanaf 16 mei voor iedereen toegankelijk

Een dagje Duinrell is straks niet alleen voorbehouden aan vakantiegasten. Afgelopen vrijdag werd bekend dat het Wassenaarse attractiepark en het Tikibad op 16 mei opengaan voor verblijfsgasten. Nu is besloten dat reguliere dagbezoekers vanaf die datum ook weer langs kunnen komen.



De capaciteit blijft wel beperkt. "Voor daggasten is een aantal tickets beschikbaar", bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Toegangsbewijzen moeten online gereserveerd worden. Eén kaartje kost 24,95 euro. Inclusief twee uur Tikibad zijn bezoekers 30,95 euro kwijt.





De kassa's blijven gesloten. Het pretpark is de komende weken geopend van 10.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 mei. Dan gaan de attracties slechts open tussen 11.00 tot 15.00 uur.



Wisselschema's

Anderhalve meter afstand houden is overal verplicht, ook in het Tikibad. Tot 1 juni zijn niet alle attracties tegelijk operationeel: er wordt gewerkt met wisselschema's. In het zwemparadijs hanteert men tijdsloten om de drukte te spreiden.

