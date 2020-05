Looopings

Nu te koop: mondkapjes voor pretparkfans

Nu de attractieparken en dierentuinen stap voor stap weer opengaan, wordt ook duidelijk dat op sommige plekken mondkapjes verplicht worden. Pretparkfans die nog op zoek zijn naar een mondmasker, kunnen er vanaf vandaag één uitzoeken in de Looopings Webshop. Daar zijn nu vier ludieke ontwerpen beschikbaar.



Het gaat om herbruikbare mondkapjes met rekbare lussen van elastiek en twee lagen stof, die mond en neus beschermen. Er zit een vak in waar een beschermfilter in gestoken kan worden. Wassen is mogelijk op 60 graden.





Looopings verdient zelf niets aan de verkoop. De prijs van 10,49 euro is de basisprijs die gehanteerd wordt door leverancier Spreadshirt. Daar komt geen toeslag of vergoeding voor de verkopende partij bovenop. Wie vandaag vóór middernacht bestelt, hoeft geen verzendkosten te betalen.



In attracties

Sommige Europese parken gaan het gebruiken van mondbescherming dit jaar verplichten. Zo heeft Europa-Park, het grootste attractiepark van Duitsland, al bekendgemaakt dat bezoekers te allen tijde een mondkapje moeten dragen in overdekte ruimtes, in alle wachtrijen en tijdens ritjes in de attracties.

