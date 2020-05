Nieuws

Pretparkseizoen 2020 kan beginnen: steeds meer openingsdata bekend

De Europese pretparksector ontwaakt langzaam maar zeker uit een lange winterslaap. In steeds meer landen krijgen de attractieparken toestemming om weer open te gaan. Na goed nieuws voor allerlei Nederlandse en Duitse trekpleisters komen er ook positieve geluiden uit Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen en Tsjechië.



De Deense pretparken Tivoli Gardens, Djurs Sommerland, Fårup Sommerland en Legoland Billund denken op 8 juni open te kunnen gaan. Kongeparken en TusenFryd in Noorwegen gaan uit van een seizoensstart op 1 juni. Oostenrijk heeft attractieparken toestemming gegeven om vanaf 29 mei weer bezoekers te ontvangen. Dierentuinen mogen twee weken eerder open.





Tsjechië wil de toeristische sector op 11 mei opstarten. Dierentuinen waren daar al open. Bijzonder is dat kermissen in Tsjechië straks ook weer kunnen plaatsvinden. In veel andere landen zijn alle kermissen voor de komende maanden geannuleerd door een verbod op grote evenementen.



Familieachtbaan

In Zweden is attractie- en dierenpark Kolmården al sinds 1 mei geopend. Attractie- en dierenpark Furuvik volgt op 16 mei, al blijven nagenoeg alle attracties in eerste instantie dicht. Alleen de nieuwe familieachtbaan Draken kan open. De grote Zweedse parken Liseberg en Gröna Lund noemen nog geen openingsdatum.



De meeste grote pretparken in Duitsland hebben inmiddels ook duidelijkheid gekregen van de regering. Fort Fun Abenteuerland verwelkomt vanaf 17 mei abonnementhouders. Reguliere bezoekers mogen langskomen vanaf 21 mei.



Voorbereidingstijd

Eind mei staat de heropening van Schwaben Park, Europa-Park, Legoland Deutschland en Skyline Park op de planning. Movie Park Germany en Phantasialand mogen morgen in principe alweer open, maar zeggen meer voorbereidingstijd nodig te hebben.

