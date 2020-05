Efteling

Voorlopig geen Raveleijn-show in de Efteling

Bezoekers van de Efteling kunnen voorlopig niet kijken naar de Raveleijn. Als het attractiepark op woensdag 20 mei weer opengaat, zal de stuntshow met paarden ontbreken. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings.



Waarschijnlijk gaat het nog wel even duren voordat Raveleijn terugkeert. De productie kan om meerdere redenen niet doorgaan. Niet alleen zijn theatershows met meer dan dertig aanwezige personen tot 1 juni verboden; veel acteurs uit de show komen uit Frankrijk. Dat land houdt de grenzen de komende tijd gesloten.





Raveleijn ging in 2011 in première. De huidige versie van de voorstelling, geproduceerd door het Franse themapark Puy du Fou, stamt uit 2013. Vorig jaar was de show in totaal zes maanden niet te zien: drie maanden tijdens een winterstop en drie maanden vanwege een technisch defect.



Theater

Ook andere Efteling-shows, zoals die in het Sprookjesbos, zijn voor onbepaalde tijd geschrapt. Verder gaat de betaalde theatervoorstelling CARO in het Efteling Theater tot nader order niet door.

