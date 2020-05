Vakantiepark en attractiepark Duinrell

Duinrell opent vakantiepark per direct, attracties en Tikibad volgen later

Het vakantiepark van Duinrell gaat per direct weer open. Vanaf zaterdag 16 mei kunnen vakantiegasten ook gebruikmaken van de attracties in het Wassenaarse pretpark én het Tikibad. Voor reguliere dagbezoekers blijven de poorten voorlopig gesloten.



"We gaan eerst kijken en ervaren hoe het gaat met onze vakantiegasten", laat een woordvoerster aan Looopings weten. Duinrell zorgt op advies van branchevereniging Club van Elf voor extra hygiënemaatregelen en anderhalve meter afstand tussen gezelschappen.





Voor daggasten stelt het park op een later moment een beperkt aantal tickets beschikbaar, die online gereserveerd moeten worden. Een exacte datum is nog niet bekend. "Duinrell opent bewust stap voor stap haar park, zodat medewerkers kunnen wennen en er indien nodig bijgestuurd kan worden", staat in een persbericht.



Fietsen

Het vakantiepark is geopend voor overnachtingen in Duingalows, luxe lodgetenten en kampeerplaatsen met eigen sanitair. Waarom zouden bezoekers blijven slapen als het pretpark en het Tikibad gesloten zijn? "Juist nu kun je op ons vakantiepark echt tot rust komen in deze natuurrijke omgeving. Huur bijvoorbeeld een fiets of skelter, of ga wandelen in de bossen direct grenzend aan het vakantiepark."

