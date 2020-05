Efteling

Efteling-abonnees moeten voordelen bij andere pretparken missen

Abonnementhouders van de Efteling mogen voorlopig geen andere Europese pretparken bezoeken met hun abonnement. Normaal gesproken krijgen Efteling-abonnees gratis toegang tot onder andere Phantasialand, Europa-Park, Movie Park Germany, PortAventura en Liseberg.



Ook ontvangen ze korting op tickets voor bijvoorbeeld Bobbejaanland, Plopsaland en Walibi Belgium. Door de coronacrisis worden alle voordelen in ieder geval tot en met 31 augustus geschrapt. "Alle parken zullen de komende tijd nog te maken met beperkingen in het aantal gasten", legt de Efteling uit.





"Vanwege deze reden kun je vooralsnog tot en met 31 augustus 2020 geen andere parken bezoeken met je abonnement." De prijs van een abonnement daalt niet. Een jaarkaart kost 18 euro per maand of 199 euro per jaar.



20 mei

Het attractiepark gaat op 20 mei weer open voor publiek. Vanwege een beperkte capaciteit is vooraf tickets bestellen verplicht.

