Plopsaland De Panne

Video: kinderen Gert Verhulst gaan dagje naar gesloten Plopsaland

Hoe ligt Plopsaland De Panne er momenteel bij? Viktor en Marie Verhulst, de kinderen van Studio 100-baas Gert Verhulst, kregen de kans om het Vlaamse pretpark te inspecteren tijdens de coronasluiting. Daarbij mochten ze ook de attracties uitproberen.



Dat is te zien in een vlog van Viktor Verhulst. Hij wordt nostalgisch bij het zien van restaurant Mr. Spaghetti, waar hij in zijn jeugd een vakantiebaantje heeft gehad. "Ik moest pizza's en spaghetti maken", biecht hij op. "Iedereen die bij mij bestelde, kreeg extra kaas. Dat was mijn handelsmerk."





In themagebied Wickieland testen de twee disk'o coaster De Grote Golf. "Ik vind 't eigenlijk maar niks", gilt Viktor tijdens een ritje. "Stop 't maar! Stop maar!" Hij laat lanceerachtbaan Anubis The Ride dan ook aan zich voorbijgaan. De Big & Betsy Hoeve durft hij wel aan.



Standbeeld

Vervolgens neemt het duo een kijkje bij een standbeeld van vader Gert Verhulst, naast hond Samson. "Dit trekt op niks meer", grapt Viktor. Vervolgens neemt dochter Marie zijn plek in. Zij werd onlangs gepresenteerd als het nieuwe baasje van Samson.



Het is nog niet bekend wanneer Plopsaland weer opengaat. Alle attractieparken in België zijn in ieder geval tot maandag 8 juni dicht.

