Nieuws

Openingsdata bekend voor bijna alle Nederlandse dagattracties

De Nederlandse pretparkwereld komt weer op stoom. Ruim twee weken na het versoepelen van de coronamaatregelen hebben bijna alle dagattracties in ons land een openingsdatum bekendgemaakt. Naast de grote attractieparken en dierentuinen openen nu ook de kleinere dagattracties de deuren.



Op dit moment zijn Speelpark Oud Valkeveen, Avonturenboerderij Molenwaard, Mondo Verde, Pretpark de Valkenier, Attractiepark de Waarbeek, Archeon, DippieDoe, Sprookjesbos Valkenburg, Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe en Drouwenerzand Attractiepark alweer toegankelijk. Op bijna alle plekken is het vooraf reserveren van tickets verplicht. BillyBird Park Hemelrijk laat alleen nog abonnementhouders binnen.





De komende weken gaan Linnaeushof, This is Holland, Historyland, Amusementspark Tivoli, Miniworld Rotterdam, Ecomare, Preston Palace, Het Spoorwegmuseum, Speelparadijs Pannenkoekenhuis Voorst, Corpus, Sprookjeswonderland Enkhuizen en Naturalis Biodiversity Center open.



Bedrijvigheid

Ook in de kleinere dierenparken heerst weer bedrijvigheid. Voorbeelden zijn AquaZoo Leeuwarden, ZooParc Overloon, Dierenrijk, Zoo Veldhoven, Dierenpark Zie-ZOO, BestZOO en Dierenpark Hoenderdaell. Binnenkort wordt een bezoek aan GaiaZOO, Sea Life Scheveningen, Vogelpark Avifauna en Plaswijckpark ook weer mogelijk.



Een handjevol dagattracties kan nog geen openingsdatum noemen. Dat zijn het Dolfinarium, Plopsa Indoor Coevorden, Mini Mundi, de Heineken Experience, Madame Tussauds Amsterdam, Ripley's Believe It or Not! Amsterdam, The Amsterdam Dungeon, A'DAM Lookout, Kinderstad Heerlen en Het Arsenaal.



Grote jongens

Eerder kwamen de 'grote jongens' al in het nieuws met een datum: de Efteling (20 mei), Duinrell (16 mei), Attractie- & Vakantiepark Slagharen (30 mei), Attractiepark Toverland (19 mei), Walibi Holland (25 mei), Avonturenpark Hellendoorn (21 mei), Familiepark Drievliet (1 juni), Madurodam (18 mei) en Julianatoren (26 mei).



Ook over Diergaarde Blijdorp (2 juni), Artis (21 mei), Koninklijke Burgers' Zoo (19 mei), Safaripark Beekse Bergen (25 mei), Ouwehands Dierenpark Rhenen (18 mei), DierenPark Amersfoort (25 mei), Wildlands Adventure Zoo Emmen (25 mei) en Apenheul (21 mei) bestaat inmiddels duidelijkheid. Op sommige plekken mogen abonnementhouders eerder naar binnen.

