Walibi Holland

Walibi onthult uiterlijk van nieuwe mascotte

Walibi Holland laat zien hoe de mascotte van het pretpark er voortaan uitziet. De oranje kangoeroe heeft een gedaantewisseling ondergaan. Vanwege het coronavirus zal de mascotte dit jaar niet in het park rondlopen, maar het park toont alvast wel een ontwerp.



Zusterparken Walibi Belgium en het Franse Walibi Rhône-Alpes introduceren dezelfde mascotte, al draagt de kangoeroe daar geen overhemd, broek en schoenen. "Walibi is een speelse kangoeroe die houdt van families en van de leuke momenten die hij met hen kan delen", meldt Walibi Belgium op Facebook.





"Vandaag stelt hij zich met veel plezier eindelijk aan jullie voor. Helaas is het momenteel nog niet mogelijk om elkaar in het echt te ontmoeten... Hij hoopt in 2021 wel van de partij te zijn." Walibi Holland gaat aanstaande maandag weer open. Voor de parken in België en Frankrijk is nog geen openingsdatum bekend.



Oude mascotte

Walibi Sud-Ouest in Frankrijk behoudt voorlopig de oude mascotte. Dat attractiepark is sinds 2015 geen eigendom meer van Compagnie des Alpes, de parkengroep achter onder meer Walibi Holland, Walibi Belgium en Walibi Rhône-Alpes.





