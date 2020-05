Diergaarde Blijdorp

Blijdorp in eerste instantie alleen open voor abonnementhouders

Diergaarde Blijdorp gaat weer open, maar in eerste instantie zijn alleen abonnementhouders welkom. De Rotterdamse dierentuin kiest voor een gefaseerde opening, waarbij abonnees naar verwachting vanaf woensdag 20 mei langs mogen komen. Pas op een later moment volgen reguliere dagbezoekers.



Aanstaande zaterdag worden de coronamaatregelen alvast getest met een groep van maximaal 150 personen. "Uitsluitend medewerkers en hun gezinsleden", laat Blijdorp weten. Daarna gebeurt hetzelfde met maximaal 250 personen: vrijwilligers en leden van de vereniging Vrienden van Blijdorp.





Als alles goed verloopt, kunnen ook abonnementhouders naar binnen. "Eerst met vijfhonderdpersonen, daarna oplopend tot duizend", staat in een persbericht. "Uiteindelijk, maar dat zal zeker een aantal weken duren, kan de Diergaarde open voor dagbezoekers tot ongeveer 50 procent van de normale capaciteit." Het gaat dan om zo'n vijfduizend mensen per dag.



Burgemeester

Net als bij andere grote dierentuinen zijn tickets alleen vooraf op internet verkrijgbaar. Bezoekers moeten bij het bestellen een aankomsttijdstip kiezen om drukte bij de entree te voorkomen. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, met als voorzitter burgemeester Ahmed Aboutaleb, is positief over het voorstel van Blijdorp.



Met 1,56 miljoen bezoekers was Blijdorp vorig jaar de best bezochte dierentuin van Nederland. "We hebben maar liefst 28 hectare prachtige natuur en veel buitenruimtes", zegt directeur Erik Zevenbergen. "Daardoor kunnen we de mensen makkelijk spreiden."

