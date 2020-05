Speelstad Oranje

Youtuber neemt kijkje in verlaten Nederlands pretpark

Wat is er nog over van het gesloten pretpark Speelstad Oranje? Het overdekte Drentse attractiepark ging in september 2015 dicht vanwege tegenvallende bezoekersaantallen. Vierenhalf jaar later is er bijna niets veranderd, ontdekte youtuber Govert Sweep.



Hij beweert dat hij toestemming heeft gekregen van een beveiliger om rond te lopen in het park. Nagenoeg alle attracties zijn nog intact, blijkt uit de beelden van Sweep. Hij laat onder meer bootjes, een reuzenrad, botsauto's, glijbanen, een spookhuis en een achtbaan zien.





Ook het aangrenzende vakantiepark met enkele honderden bungalows ligt er vandaag de dag relatief netjes bij. Tussen 2014 en 2017 werden daar asielzoekers opgevangen. Nu verblijft er helemaal niemand meer.



Weer open

Speelstad Oranje en het bijbehorende bungalowpark zijn eigendom van ondernemer Hennie van der Most, die nu bezig is met de bouw van Attractiepark Rotterdam. In 2018 vertelde hij nog dat hij van plan was om het Drentse park op te knappen en weer open te gooien. Daar kwam niets van terecht. Nu wordt er gezocht naar een nieuwe eigenaar.

