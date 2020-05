Nieuws

Reizigersvereniging: 'Met openbaar vervoer naar pretpark moet kunnen'

Het is een slechte zaak dat Nederlandse pretparken hun bezoekers vragen om alleen met eigen vervoer te komen. Dat vindt reizigersvereniging Rover. "Er dreigt reisschaamte te ontstaan onder een aantal reizigers", zegt directeur Freek Bos van de belangenvereniging.



In een protocol van de Club van Elf, de brancheorganisatie van Nederlandse dagattracties, staat dat het niet de bedoeling is om de komende tijd met de trein, bus, tram of metro naar een toeristische trekpleister te gaan. "Vermijd het openbaar vervoer", luidt de opdracht.





Bij de Club van Elf zijn onder andere de Efteling, Duinrell, Attractiepark Slagharen, Toverland, Avonturenpark Hellendoorn, Diergaarde Blijdorp, Burgers' Zoo en Wildlands aangesloten. Sommige attractieparken hebben de richtlijn ook opgenomen op hun website. "Kom met de auto naar het park!", meldt Walibi Holland bijvoorbeeld.



Duurzaam

Onzin, zegt Rover. "Als musea en pretparken opengaan, dan moeten reizigers daar ook per openbaar vervoer heen mogen." De samenleving zou blij moeten zijn dat deze mensen bewust hebben gekozen voor duurzaam vervoer, benadrukt directeur Bos. "Stel deze reizigers nu niet achter door ze als laatste groep weer in beweging te brengen."



Als iedereen met de auto zou komen, zouden er bovendien sneller files ontstaan. "Dat moeten we ook niet willen." Een woordvoerster van Rover ziet nog een andere tegenstrijdigheid. "Hoe kan het zijn dat pretparkmedewerkers straks met het ov naar hun werk mogen, maar hun klanten niet mogen komen tenzij ze een auto hebben?"



Helpen

Voor een overbelasting van het openbaar vervoer hoeft men niet bang te zijn, denkt de voorlichtster. "Het ov heeft in de daluren normaal gesproken een bezetting van rond de 30 procent en touringcarbedrijven staan te springen om te helpen. Dus wij zien gewoon mogelijkheden voor de ov-reiziger die er straks graag op uit wil."



De meeste Nederlandse pretparken en dierentuinen openen in de tweede helft van mei. Vanaf 1 juni wordt de dienstregeling van het openbaar vervoer volledig hervat. De capaciteit zal echter beperkt blijven: slechts 40 procent van de stoelen mag gebruikt worden.

