Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen: heropening op 30 mei

De vlag mag uit bij Attractiepark Slagharen. Het Overijsselse pretpark kan eindelijk met zekerheid zeggen wanneer bezoekers weer welkom zijn. In het pinksterweekend, op zaterdag 30 mei, gaan de poorten van 'het Wilde Westen in het oosten' weer open. Dat maakte het park zojuist bekend.



Vakantiegasten zijn op vrijdag 29 mei al welkom. Voor hen is die dag waterpark Aqua Mexicana alvast geopend. Op woensdag 27 mei staat een testdag voor personeelsleden en huisgenoten op het programma.





Slagharen was in eerste instantie van plan om op 27 maart open te gaan. Door corona werd de seizoensstart aanvankelijk verschoven naar 3 april. Toen dat ook niet mogelijk bleek, noemde men 20 april als openingsdatum. Daarna volgde een uitstel tot 4 mei. Die gok pakte eveneens niet goed uit.



Historisch

Nu heeft Slagharen toestemming van de veiligheidsregio en de gemeente om het seizoen te beginnen op 30 mei. Men koos voor een historisch moment: de officiƫle opening van Slagharen vond in 1963 ook tijdens Pinksteren plaats.



Abonnementhouders en daggasten moeten een bezoek de komende periode vooraf reserveren. Dat kan binnenkort online. "In het openingsweekend krijgen abonnees voorrang bij het reserveren van tickets", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Wat er eventueel overblijft, wordt beschikbaar gesteld voor dagbezoekers."



30 procent

Slagharen werkt voorlopig op 30 procent van de maximale parkcapaciteit. "Uiteraard vraagt het aanpassingsvermogen van zowel onze gasten als onze medewerkers, die extra getraind worden", aldus de voorlichtster. "Wij zijn ervan overtuigd dat we hier samen in slagen."



Op sommige paden in het park wordt eenrichtingsverkeer gehanteerd. Waterbaan Ripsaw Falls, schommelschip The Pirate, klimparcours Black Hill Ranger Path en bioscoopzaal El Teatro blijven dicht. De speelgebieden Randy's Playground, Loggers Slide en Phileas Fun House zijn alleen toegankelijk voor kinderen tot en met 12 jaar.

