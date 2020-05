Walibi Holland

Walibi Holland start het pretparkseizoen op 25 mei

Walibi Holland denkt te kunnen zorgen voor een veilig dagje pretpark in tijden van corona. Het attractiepark is van plan om op maandag 25 mei open te gaan. Vanaf die datum kunnen waaghalzen waarschijnlijk weer plaatsnemen in achtbanen als Xpress, Goliath, Speed of Sound, Untamed en Lost Gravity.



De attracties zullen wel draaien op een veel lagere capaciteit, omdat gezelschappen steeds anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Medewerkers maken de karretjes regelmatig schoon, belooft het park. Beugels worden gecontroleerd met behulp van een speciale haak. In krappe wachtrijen worden schermen gebruikt om bezoekers van elkaar te scheiden.





Om groepsvorming tegen te gaan, introduceert Walibi voor alle bezoekers een virtuele wachtrij. Zij gebruiken hun smartphone om een ritje in een populaire attractie gratis te reserveren. "Dit stelt ons in staat om de bezoekers beter over het park te verdelen en lange wachtrijen te voorkomen", meldt een woordvoerster.



Registreren

Net als bij andere Nederlandse attractieparken wordt het reserveren van tickets straks verplicht. Ook abonnementhouders moeten hun bezoek vooraf online registreren. Dat is naar verwachting mogelijk vanaf 20 mei. Op die manier kan Walibi het aantal gasten in het park exact controleren. Aan een compensatieregeling voor abonnees, voor het aantal gesloten dagen, wordt nog gewerkt.



In verband met corona mogen alleen gezinsleden uit hetzelfde huishouden naast elkaar in de attracties zitten. Het pretpark vraagt anderen om voorlopig niet langs te komen. "Wil je graag naar Walibi Holland met je vriendengroep of heb je een samengesteld gezin? We verzoeken je dan om je bezoek uit te stellen tot een later moment." Drie attracties blijven in ieder geval gesloten: virtualreality-beleving NeuroGen, botsauto's Tequila Taxi's en betaalattractie Skydiver.



Bezuinigingen

Eigenlijk had Walibi Holland op zaterdag 4 april open moeten gaan na een lange winterslaap. Door het coronavirus wordt die winterstop met bijna twee maanden verlengd. Parkeigenaar Compagnie des Alpes heeft naar aanleiding van alle misgelopen omzet forse bezuinigingen aangekondigd.

