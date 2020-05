Holiday Park

Politicus hekelt willekeur bij heropening pretparken

Het is een slechte zaak dat er niet één lijn wordt getrokken bij het heropenen van de pretparken in Duitsland. Dat schrijft Hans-Ulrich Ihlenfeld, gouverneur van de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, in een verklaring. In Rijnland-Palts ligt onder andere attractiepark Holiday Park, onderdeel van de Plopsa Group.



Alle zestien Duitse deelstaten mogen zelf bepalen wanneer pretparken en dierentuinen toestemming krijgen om weer open te gaan. Oneerlijk, vindt politicus Ihlenfeld. "Alle parken zouden hetzelfde behandeld moeten worden en gelijktijdig open moeten gaan."





Hij vreest voor een oneerlijke concurrentiestrijd. "Als het ene park open mag en Holiday Park niet, versterkt dat de concurrentiepositie van de bedrijven die wel operationeel zijn. Mensen zullen kiezen voor een ander park in een andere deelstaat. Dat kan fataal aflopen voor Holiday Park, terwijl het park zo belangrijk is voor onze regio en de werkgelegenheid."



Maandag

Tot nu toe is er voor de attractieparken in Rijnland-Palts geen openingsdatum bekend, terwijl de parken in Noordrijn-Westfalen bijvoorbeeld aanstaande maandag alweer open mogen. Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof kan zich wel vinden in de woorden van Ihlenfeld. Hij heeft het bericht van de bestuurder gedeeld op zijn eigen Facebook-pagina.

