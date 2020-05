Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen prikt een openingsdatum

Safaripark Beekse Bergen heeft een akkoord bereikt met de veiligheidsregio. Het Brabantse dierenpark is vanaf maandag 25 mei weer voor iedereen te bezoeken. Abonnementhouders en gasten van de vakantieparken zijn al vanaf vrijdag 15 mei welkom. Dat heeft parkeigenaar Libéma zojuist bekendgemaakt.



"We hebben het protocol klaarliggen, de maatregelen genomen en we zijn er klaar voor", zegt parkmanager Rens Willemsen. "Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk bij de ingang zijn, gaan we werken met tijdslots." Wie langs wil komen, zal dus vooraf online een tijd moeten reserveren.





Dat geldt ook voor abonnementhouders en mensen met vrijkaarten. De reservering zelf kost niets. Er worden geen eindtijd ingesteld: alle bezoekers mogen tot sluitingstijd blijven. "Het aantal mensen dat het park kan bezoeken zal de komende tijd stapsgewijs verhoogd worden", weet een woordvoerster.



Looprichting

Beekse Bergen zegt goed voorbereid te zijn op de anderhalvemetermaatschappij. De wandelsafari kent straks een verplichte looprichting. Speciale medewerkers zullen erop toezien dat er geen groepsvorming ontstaat. Ook vinden er voorlopig geen voederdemonstraties plaats en zijn binnenverblijven nog dicht.



De bussen en boten zijn ook nog niet in gebruik, maar de autosafari kan wel gereden worden. Eetgelegenheden zijn alleen in gebruik als afhaalpunt. Halverwege de route van de autosafari wordt een zogeheten Safari Drive geopend. Willemsen: "Het wordt misschien wat anders dan mensen gewend zijn, maar de beleving zal hetzelfde zijn."

