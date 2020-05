Europa-Park

Europa-Park gaat deze maand nog open: restricties voor abonnees

Het grootste pretpark van Duitsland gaat deze maand nog open. Europa-Park is van plan om het pretparkseizoen te starten op vrijdag 29 mei. Dat is precies negen weken later dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het dragen van mondkapjes wordt verplicht gesteld in overdekte ruimtes, wachtrijen en attracties.



Op veel plekken zorgt Europa-Park voor extra veiligheids- en hygiënemaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Anderhalve meter afstand houden is noodzakelijk. Bezoekers krijgen ook de opdracht om regelmatig hun handen te wassen. Shows, parades en filmvoorstellingen gaan voorlopig niet door.





Daarnaast ontwikkelt het pretpark een speciale app om groepsvorming tegen te gaan. Die heet Distance Radar. "Het doel van de app is om gasten op een speelse manier te motiveren om zich tijdens een bezoek aan het park te houden aan de geldende afstandsregels", staat in de beschrijving. De app kan ook mogelijke besmettingsgevallen in kaart brengen.



Kaartverkoop

De restaurants van de hotels kunnen al vanaf 18 mei stapsgewijs open. Op 13 mei start de online kaartverkoop voor het park. Vanwege de beperkte capaciteit wordt het verplicht om vooraf tickets te bestellen. Reeds gekochte entreebewijzen kunnen in de ticketshop worden omgezet naar geldige dagtickets.



Abonnementhouders mogen niet meer onbeperkt naar binnen. Zij krijgen de kans om tijdens de coronacrisis één keer per maand langs te komen. Het vastleggen van een bezoekdatum kan ook in de ticketshop. Europa-Park is wel coulant: clubkaarten worden automatisch verlengd met het aantal sluitingsdagen én dagen met een bezoekerslimiet.



Stopgezet

De verkoop van nieuwe abonnementen en het verlengen van bestaande jaarkaarten wordt stopgezet. Bestaande abonnees krijgen hun geld terug als ze besluiten om hun abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen. Daarvoor kunnen ze een mail sturen naar [email protected]



Europa-Parks waterpark Rulantica blijft tot nader order gesloten. Men hoopt ook voor het zwemparadijs binnenkort een openingsdatum te kunnen noemen.

